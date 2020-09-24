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Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта

Источник:
Sibnet.ru
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Новый комедийный проект будет называться «Чича из Ольги» и расскажет о насыщенной и полной приключений жизни актера Тимофея Зайцева.

В новом проекте «Чича из Ольги» зрители побывают на съемочной площадке сериала «Ольга» и увидят, как снимаются сцены с участием Тимофея Зайцева. После остановки съемочного процесса основного сериала, камера не выключается и продолжает снимать актера.

Зрители узнают, что Зайцев сильно напоминает своего персонажа. Правда, в отличие от Чичи, всегда мечтающего о чем-то низменном, актер предпочитает думать о высоком и даже отправляется на пробы к самому Звягинцеву.

Новый комедийный сериал «Чича из Ольги» 28 сентября в 20.30 на ТНТ.

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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...