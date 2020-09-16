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Древнейшие сперматозоиды возрастом 100 млн лет застыли в янтаре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © YANG Dinghua

Палеонтологи обнаружили в янтаре половые клетки двустворчатых ракообразных, относящихся к классу ракушковых. Их возраст составляет 100 миллионов лет, это древнейшая на сегодняшний день находка ископаемых сперматозоидов.

Исследователи, которые опубликовали свою статью в журнале Proceedings of the Royal Society B, изучили кусочек янтаря из Мьянмы и обнаружили ископаемые сперматозоиды остракод. Их возраст оценили в 100 миллионов лет.

Остракоды появились на Земле примерно 500 миллионов лет и живут до сих пор. Их сперматозоиды — гигантские, могли занимать более трети всей длины животного, и неподвижные. Самец передавал их через особый орган, и уже в теле самки они становились подвижными.

Огромные сперматозоиды — одна из репродуктивных стратегий. Многие виды животных, включая людей, пришли к другому способу — они производят большое количество очень маленьких сперматозоидов.

«Тот факт, что у животных уже сто миллионов лет назад развились гигантские сперматозоиды, означает, что эта репродуктивная стратегия успешна в очень долгосрочной перспективе», — приводятся в пресс-релизе слова геобиолога Ренаты Мацке-Караш.

Предыдущий рекордный возраст сперматозоидов — 50 миллионов лет — принадлежал одному виду червей.

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