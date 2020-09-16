Фильм дня: «Уолл-стрит»

Фильм «Уолл-стрит» в части работы с актерским составом стал настоящим испытанием для режиссера Оливера Стоуна, но итог превзошел все ожидания — самый ненадежный Майк Дуглас оказался на высоте и принес криминальной драме «Оскар».

США, 1987 год, режиссер Оливер Стоун, 16+

В главных ролях: Чарли Шин и Майкл Дуглас

«Уолл-стрит» Стоуна — история взлета и падения брокера Бада Фокса. Молодой и предельно амбициозный Фокс твердо намерен стать лучшим на Уолл-стрит. Стремясь получить поддержку, он добивается знакомства со старым хищником Гордоном Гекко, который открывает ему тайны мастерства. Фоксу нужно следовать одному закону: «Жадность — это хорошо».

Фильм «Уолл-стрит» 1897 года рассказывает о борьбе за место под солнцем в главном финансовом квартале Нью-Йорка.

Отдельного внимания заслуживает игра Майкла Дугласа, который получил «Оскар» и «Золотой глобус» за главную мужскую роль. При этом к Дугласу было больше всего вопросов во время съемок фильма.

Оливер Стоун:

«Чуть ли не каждый в Голливуде предупреждал меня, что Майкл не сможет играть, что он, скорее, продюсер, чем актер, и будет проводить все время в своем фургоне, болтая по телефону. Но когда Майкл играл, он отдавал себя целиком и полностью»

Сам актер признался, что Гордона Гекко — великая роль. Чтобы вжиться в образ, Майкл Дуглас читал биографии акул биржевого рынка.

Фраза «Жадность — это хорошо», сказанная Гордоном Гекко, принадлежит биржевому воротиле 1980-х Ивану Боски. Он же в чем-то послужил прототипом героя, так как действительно потерял деньги при падении цен на купленные до этого акции.