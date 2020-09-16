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Фильм дня: «Уолл-стрит»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Уолл-стрит» в части работы с актерским составом стал настоящим испытанием для режиссера Оливера Стоуна, но итог превзошел все ожидания — самый ненадежный Майк Дуглас оказался на высоте и принес криминальной драме «Оскар».

США, 1987 год, режиссер Оливер Стоун, 16+
В главных ролях: Чарли Шин и Майкл Дуглас

«Уолл-стрит» Стоуна — история взлета и падения брокера Бада Фокса. Молодой и предельно амбициозный Фокс твердо намерен стать лучшим на Уолл-стрит. Стремясь получить поддержку, он добивается знакомства со старым хищником Гордоном Гекко, который открывает ему тайны мастерства. Фоксу нужно следовать одному закону: «Жадность — это хорошо».

Фильм «Уолл-стрит» 1897 года рассказывает о борьбе за место под солнцем в главном финансовом квартале Нью-Йорка. 

Отдельного внимания заслуживает игра Майкла Дугласа, который получил «Оскар» и «Золотой глобус» за главную мужскую роль. При этом к Дугласу было больше всего вопросов во время съемок фильма.

Оливер Стоун:
«Чуть ли не каждый в Голливуде предупреждал меня, что Майкл не сможет играть, что он, скорее, продюсер, чем актер, и будет проводить все время в своем фургоне, болтая по телефону. Но когда Майкл играл, он отдавал себя целиком и полностью»

Сам актер признался, что Гордона Гекко — великая роль. Чтобы вжиться в образ, Майкл Дуглас читал биографии акул биржевого рынка.

Фраза «Жадность — это хорошо», сказанная Гордоном Гекко, принадлежит биржевому воротиле 1980-х Ивану Боски. Он же в чем-то послужил прототипом героя, так как действительно потерял деньги при падении цен на купленные до этого акции.

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Топ комментариев

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅