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Бийский грибник нашел в лесу железный метеорит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Житель Бийска отправился в лес за грибами и нашел обломок железного метеорита. Ученые подтвердили подлинность находки, сообщил профессор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Гусев.

«Метеорит железный, он магнитный, вес его 530 граммов, плотность 5,3 грамма на кубический сантиметр, это самородное железо. Пока мы будем делать его анализы, сделаем пришлифовку, чтобы узнать его структуру и текстуру для более точного определения состава», – сказал Гусев в интервью агентству ТАСС.

Как уточняет «Бийский рабочий», возраст найденного метеорита может составлять до нескольких миллиардов лет. Если это предположение подтвердится, камень окажется намного взрослее Земли.

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