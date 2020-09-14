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Правила тонировки в автомобилях смягчат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Поправки к правилам дорожного движения изменят правила контроля тонировки в автомобилях, лимит на пропускаемость света снизят, говорится в документе, подготовленном Министерством транспорта.

Минтранс предлагает снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75% до 70%, у других стекол при этом норм не устанавливается (сейчас не менее 70%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Новые правила также разрешают использование в машине любых медицинских аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки, поскольку из ПДД пропадет ссылка на ГОСТ 2001 года.

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Сейчас наказывается только тонировка передних боковых и лобового стекла — штраф составляет 500 рублей. Но если водитель соглашается устранить нарушение на месте, то, как правило, получает только предупреждение.

Наличие огнетушителя, знака аварийной остановки и аптечки в автомобиле предусматривает «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В первый раз за отсутствие предмета выносится предупреждение, во второй — штраф 500 рублей.

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