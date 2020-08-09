Минтранс проработает повышение скоростного лимита

Министерство транспорта изучает возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах первой и второй технической категории, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Эти дороги по показателям ширины полосы, <...> радиуса поворота, <...> по техническим параметрам полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. <...> Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости», — цитирует Дитриха РИА Новости.

Министр не уточнил сроки, когда могут принять окончательное решение. Также он не назвал пример конкретных трасс.

К первой категории 1А и 1Б относят автодороги с четырьмя и более полосами движения, с шириной полосы 3,75 метра, обочины — 3,75 метра, пересечением с автодорогами в разных уровнях.

Во вторую категорию входят дороги с двумя или четырьмя полосами шириной 3,5-3,75 метра, обочиной в два с половиной — три метра и имеющие пересечения с другими автодорогами в одном уровне.

Согласно ПДД, мотоциклы, легковые машины и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны на магистралях могут передвигаться со скоростью 110 километров в час, на остальных дорогах — не более 90 километров в час. В некоторых случаях собственник дороги может разрешить повысить скорость на магистрали до 130 километров в час.