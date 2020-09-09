Единая карта соберет данные о новосибирцах

Правительство Новосибирской области рассказало о планах создать единую карту жителя региона, по которой он сможет совершать покупки, заходить на работу, посещать врачей и аптеки.

Пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила о первом заседании рабочей группы по созданию Единой карты жителя. Участники встречи обсудили концепцию проекта, технические моменты, ожидаемый эффект от внедрения карты.

«С помощью Единой карты можно будет проехать на транспорте, пройти на работу или в образовательное учреждение, получить скидку, записаться к врачу, получить в аптеке лекарства по электронному рецепту», – сказано в сообщении регионального правительства.

Уточняется, что проект будет реализован на базе платёжной системы «Мир». На первом этапе будет разработан информационный шлюз, который позволит выполнять интеграцию с платёжными системами любых кредитных организаций.

«Уже на первом этапе реализации проекта мы ожидаем увидеть ряд положительных эффектов. Так, будет обеспечена экономия бюджетных средств за счет эмиссии карт самим банком. А возможность пополнения Единой карты онлайн и отсутствие необходимости ежемесячного посещения пунктов обслуживания, помимо экономии для государства, сократит временные затраты людей, связанные со сбором документов и предоставления их по месту требования для получения льгот», – прокомментировал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.