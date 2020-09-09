НАВЕРХ

Единая карта соберет данные о новосибирцах

Источник:
Sibnet.ru
355 1
Фото: © Sibnet.ru

Правительство Новосибирской области рассказало о планах создать единую карту жителя региона, по которой он сможет совершать покупки, заходить на работу, посещать врачей и аптеки.

Пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила о первом заседании рабочей группы по созданию Единой карты жителя. Участники встречи обсудили концепцию проекта, технические моменты, ожидаемый эффект от внедрения карты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?

«С помощью Единой карты можно будет проехать на транспорте, пройти на работу или в образовательное учреждение, получить скидку, записаться к врачу, получить в аптеке лекарства по электронному рецепту», – сказано в сообщении регионального правительства.

Уточняется, что проект будет реализован на базе платёжной системы «Мир». На первом этапе  будет разработан информационный шлюз, который позволит выполнять интеграцию с платёжными системами любых кредитных организаций.

«Уже на первом этапе реализации проекта мы ожидаем увидеть ряд положительных эффектов. Так, будет обеспечена экономия бюджетных средств за счет эмиссии карт самим банком. А возможность пополнения Единой карты онлайн и отсутствие необходимости ежемесячного посещения пунктов обслуживания, помимо экономии для государства, сократит временные затраты людей, связанные со сбором документов и предоставления их по месту требования для получения льгот», – прокомментировал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Еще по теме
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
Кафе и рестораны открылись в Омске
Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
смотреть все
Новосибирск #Потребитель #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Жители не смогут пожаловаться Путину
•
Медведев предложил ввести для всех гарантированный доход
•
Клиенты банков стали активно избавляться от лишних карт
•
Власти согласились на выходной 31 декабря
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Пенсионерка устроила массовое ДТП в Томске
Сибирь 09.09.2020 14:11
Школьники Бурятии переходят на «удаленку» из-за коронавируса
Сибирь 09.09.2020 14:06
Неизвестные распространяли фейки от имени новосибирского избиркома
Сибирь 09.09.2020 13:38
Знаменитые Красные ворота передумали взрывать на Алтае
Сибирь 09.09.2020 13:27
Самое популярное
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
8280
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4075
Ефремов сказал, на сколько его посадят
3559
УАЗ показал облик новой «Буханки»
3527
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Жители не смогут пожаловаться Путину
•
Медведев предложил ввести для всех гарантированный доход
•
Клиенты банков стали активно избавляться от лишних карт
•
Власти согласились на выходной 31 декабря
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Vitall2005

Вот и доказательство что отравление Навального это фейк.

vad7958

Симулянт этот Навальный мелкая сошка в большой игре

Иркут 69

Из 8 лет срока, минимум 3 года - "заслуга" этого афериста от юриспруденции. И этот персонаж будет что...

Nik3316

перевертыш 69, прокомментируй новость, зачем немцы данные секретят, а не на суд всему миру выносят для...

ponhik78

У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем. Как обычно у них в последнее время)))