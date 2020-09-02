Художник и полицейский спасли из Катуни женщину

Полицейский и художник-декоратор в Республике Алтай спасли тонущую в Катуни женщина, которая упала в воду, делая селфи, сообщило МЧС региона.

Инцидент произошел в районе турбазы «Спутник». Женщина из Барнаула отдыхала с компанией на берегу Катуни. Она решила сделать селфи на живописном скалистом выступе, при этом была нетрезвой.

Она уронила в реку тапочек, попыталась его достать и упала в Катунь, её понесло сильным течением. Подруги женщины стали кричать и звать на помощь. Водоворотом её развернуло и понесло к камням.

«Хорошо, что в этот момент мы были рядом, и Сергей Черников нырнул её спасать, потом на крики прибежал и нырнул следом Алексей Стешак. Женщину успели вытащить возле камней, ещё немного и её унесло бы течением. Ребята настоящие герои!» – рассказали в соцсетях очевидцы.

Ведомство уточняет, что женщина не умела плавать, но благодаря спасшим ее молодым людям, ей не потребовалась даже помощь медиков. Сейчас решается вопрос о награждении героев. Это сотрудник МВД по Республике Алтай Сергей Черников и художник-декоратор Алексей Стешак.