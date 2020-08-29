Илон Маск вживил мозговой имплантат свинье

Американский миллиардер Илон Маск продемонстрировал свинью с вживленным мозговым имплантатом, который демонстрирует возможности технологии Neuralink. В перспективе она позволит лечить неврологические заболевания.

Маск в ходе трансляции на YouTube показал животное, которое живет два месяца с чипом голове. Диаметр чипа составляет 23 миллиметра, толщина — 8 миллиметров, а толщина диагностических проводов в десять раз меньше человеческого волоса.

Чип заряжается с помощью беспроводного зарядного устройства и передает на удаленный компьютер нейронные импульсы, когда свинья что-либо нюхает и трогает пятачком. Однако устройство можно «подключить» к любому отделу мозга.

Разработчики уверены, что импланты избавят человечество от распространенных неврологических недугов, среди которых — паралич, депрессия, бессонница, припадки, тревожность, зависимость, повреждения мозга.

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На первом этапе клинических испытаний специалисты компании Neuralink попытаются вернуть паралитикам способность самостоятельно двигаться и общаться с окружающими. В далекой перспективе такие чипы позволят повысить возможности здоровых людей.

Стартап Neuralink был создан Илоном Маском в 2016 году для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов, позволяющих имплантировать чипы прямо в мозг.