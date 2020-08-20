Трамп посчитал Украину частью России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считал, что Украина является частью России, сообщил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

В ходе интервью австрийскому телеканалу Puls 24 ведущий поинтересовался у Болтона, как советник может давать советы президенту, «не начиная каждый раз с Адама и Евы», если глава государства «не знает, что Хельсинки не принадлежит России».

В ответ на это Болтон сказал, что объяснял Трампу вопросы истории и геополитики очень часто. «<...> я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России», — приводит РБК слова экс-советника.

Ранее Болтон уже рассказывал о вопросах президента, связанных с географией. Так, в своих мемуарах «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» он рассказал, что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.

В июле Болтон сообщал, что Трамп накануне важных переговоров не прислушивается к рекомендациям советников и не читает подготовленные для него материалы. Из-за этого, по его словам, президент США не может на равных говорить с главами других государств, в том числе с президентом Владимиром Путиным.

Болтон отмечал, что Путин, в отличие от Трампа, всегда приходит хорошо подготовленным и осознает, чего хочет добиться. «Если Трамп оказывается с кем-то один на один, то это всегда неравный бой», — пояснял бывший советник по нацбезопасности.