Машины на продажу практически закончились в автосалонах

Автомобили на продажу практически закончились у крупных российских дилеров после посткарантинного всплеска спроса в июне, сообщили авторитейлеры.

«Дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. Может быть, у Lada в меньшей степени, хотя и у них есть, по определенным позициям. Он будет наблюдаться, скорее всего, до конца осени, а по отдельным маркам и брендам, возможно, еще дольше», — цитирует РИА Новости главу ассоциации автодилеров (РоАД) Олега Мосеева.

Нехватку машин ощутили «Автомир», «ТрансТехСервис», «Авилон». Представитель последнего сообщил о дефиците по некоторым моделям Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Volkswagen, Hyundai, в основном он коснулся автомобилей SUV сегмента.

Одной из основных причин нехватки автомобилей владельцы автосалонов назвали посткарантинный всплеск спроса в июле почти на 7% в годовом выражении. Также на предложение автомобилей повлияло снижение темпов производства из-за карантина и сезонных отпусков.