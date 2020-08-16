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МВД пригрозило уголовной ответственностью за фиктивный техосмотр

Источник:
ТАСС
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Фото: © pixabay.com/stux / Pixabay License

Водители в России привлекут к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, проводящим техосмотр автомобилей без соответствующей аккредитации, сообщает пресс-центр МВД.

«За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», — приводит ТАСС заявление ведомства.

В то же время он добавил, что в случае, «если в отношении гражданина совершены противоправные действия при проведении технического осмотра автомобиля, ему необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением».

C 27 июля введена уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.

Преступление наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести  месяцев.

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