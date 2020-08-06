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Первый трейлер сериала Ридли Скотта про андроидов восхитил зрителей

Источник:
Sibnet.ru
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HBO Max презентовал зрелищный трейлер первого сериала Ридл Скотта «Воспитанные волками», рассказывающего о возрождении человеческой расы андроидами в далеком будущем.

«Отец» «Чужого», создатель «Бегущего по лезвию» и «Марсианина» снял первые два эпизода и вместе с Аароном Гузиковским стал шоураннером десятисерийного проекта, который выйдет на экраны 3 сентября.

Действие сериала происходит в далеком будущем. Земля погибла, и андроиды пытаются восстановить человеческую популяцию на одной из далеких планет. В центре сюжета – андроид Мать, роль которой исполнила Аманда Коллин. Главную мужскую роль сыграл Трэвис Фиммелл, известный по сериалу «Викинги».

Мать запрограммирована растить и защищать человеческих детей, оберегать их от любой опасности. В этой миссии ей помогает еще один андроид – Отец. 

В трейлере Мать рассказывает детям, что планету Земля уничтожила великая война, а она была запрограммирована защитить их. Далее андроид рассказывает детям сказку о трех поросятах и волке, которого следует опасаться. 

На поселение нападают прилетевшие на планету взрослые. В конце ролика один из героев говорит, что волк, от которого Мать должна защитить детей – это она сама.

Зрители назвали трейлер невероятно зрелищным, многие обрадовались появлению в новом проекте «самого красивого викинга в мире». При этом часть пользователей соцсетей с настороженностью отнеслась к новости, что над сериалом работал Ридли Скотт. Зрители привели в пример его последние проекты, которые оказались не очень удачными.

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