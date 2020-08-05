Видео с «купанием» лайнера МС-21 появилось в Сети

Самолет МС-21 прошел наземные испытания со специально простроенным для него бассейном и доказал возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе, сообщила пресс-служба ПАО «Корпорации "Иркут"».

Самолет МС-21 с 16 по 22 июля выполнил 29 пробежек и три руления по воде на скорости от 10 до 150 узлов. Один узел равен 1,85 километра в час. Испытания проводились на взлетно-посадочной полосе аэродрома «Ульяновск-Восточный», где был смонтирован «бассейн» длиной более 70 метров и шириной свыше 20 метров.

В процессе испытаний МС-21 подтвердил возможность безопасного движения по мокрой взлетно-посадочной полосе в широком диапазоне скоростей при безотказной работе маршевой и вспомогательной силовых установок, а также других систем и оборудования самолета.

В ходе испытаний установлено, что самолет МС-21-300 устойчиво движется и сохраняет управляемость на взлетно-посадочной полосе, покрытой водой. Видео с испытаний предоставила пресс-служба Ростех.

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.