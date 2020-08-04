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Риск осложнений при COVID-19 оценили по моче

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Анализ мочи способен предсказать, может ли коронавирус вызвать тяжелую форму COVID-19 у человека, соответствующее открытие сделали японские ученые.

Исследователи Государственного центра международных медицинских исследований Японии изучали взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек с изменениями симптомов пациентов с заболеванием COVID-19, которое изначально у них проходило в легкой форме.

В качестве таких маркеров выступили белки L-FABP, содержащиеся в моче при низком поступлении кислорода, передает NHK. Отмечается, что повышенная концентрация белка L-FABP в моче с высокой вероятностью предсказывает тяжелое течение заболевания.

При этом повышение концентрации белка L-FABP, связывающего печеночные жирные кислоты, уже само по себе говорит об остром почечном повреждении. Считается, что уровень L-FABP в моче здоровых людей составляет 16 нанограмм на миллилитр.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

Алекс555

Не получится. Иначе не был бы таким храбрым.
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