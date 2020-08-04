Риск осложнений при COVID-19 оценили по моче

Анализ мочи способен предсказать, может ли коронавирус вызвать тяжелую форму COVID-19 у человека, соответствующее открытие сделали японские ученые.

Исследователи Государственного центра международных медицинских исследований Японии изучали взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек с изменениями симптомов пациентов с заболеванием COVID-19, которое изначально у них проходило в легкой форме.

В качестве таких маркеров выступили белки L-FABP, содержащиеся в моче при низком поступлении кислорода, передает NHK. Отмечается, что повышенная концентрация белка L-FABP в моче с высокой вероятностью предсказывает тяжелое течение заболевания.

При этом повышение концентрации белка L-FABP, связывающего печеночные жирные кислоты, уже само по себе говорит об остром почечном повреждении. Считается, что уровень L-FABP в моче здоровых людей составляет 16 нанограмм на миллилитр.