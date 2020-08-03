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Полина Гагарина оказалась самой высокооплачиваемой певицей в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gagara1987, instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина стала единственной женщиной, попавшей в топ-10 самых высокооплачиваемых артистов отечественного шоу-бизнеса.

По данным Forbes, Полина Гагарина заняла шестую строчку рейтинга звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. За год она заработала 6,4 миллиона долларов. 

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Среди женщин в рейтинге оказалась также ведущая Ксения Собчак, расположившаяся на 15 месте с доходом в 4,4 миллиона долларов, Замыкает рейтинг певица Zivert, оказавшаяся на 20 месте, она по версии Forbes заработала за год 3,1 миллиона долларов.

Главным «олигархом» шоу-бизнеса стал музыкант Сергей Шнуров с доходом 8,8 миллиона долларов в год. На втором месте певец Егор Крид ($6,9 миллиона), на третьем — Дима Билан ($6,8 миллиона).

Также в десятке самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса в порядке убывания следуют рэпер Баста, певец Филипп Киркоров, группа «Би-2», поп-исполнитель Григорий Лепс, рэпер Тимати и шоумен Иван Ургант.


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Топ комментариев

Uynachalnica

Всех посодют, кто земли Китаю с Норвегией раздавал?

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

47343

Сказал Жирик который сколько уже в глава партии?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

nicollaich

Пойду, всем перескажу эту правдивую правду.