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Иномарка влетела под фуру на Чуйском тракте в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Иномарка и фура столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае в районе поселка Труженик, сообщил Sibnet.ru очевидец ДТП.

Водитель легкового автомобиля Toyota Carina по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso, уточняет пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира мужчины 1977 и 1952 годов рождения погибли на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

На фотографиях видны последствия лобовой аварии — легковой автомобиль сильно поврежден, машина залита пеной. Скорее всего, спасатели опасались возгорания двигателя. Грузовик при этом получил незначительные повреждения.

Фото: © Sibnet.ru

Из-за ДТП движение по трассе затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Причины аварии устанавливаются.

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