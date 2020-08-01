Иномарка влетела под фуру на Чуйском тракте в Алтайском крае

Иномарка и фура столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае в районе поселка Труженик, сообщил Sibnet.ru очевидец ДТП.

Водитель легкового автомобиля Toyota Carina по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso, уточняет пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира мужчины 1977 и 1952 годов рождения погибли на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

На фотографиях видны последствия лобовой аварии — легковой автомобиль сильно поврежден, машина залита пеной. Скорее всего, спасатели опасались возгорания двигателя. Грузовик при этом получил незначительные повреждения.

Фото: © Sibnet.ru

Из-за ДТП движение по трассе затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Причины аварии устанавливаются.