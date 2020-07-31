Началась выдача обновленных водительских прав

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, сообщили водители, обратившиеся в ведомство для замены документов. Теперь на нем появились надписи на английском и французском языках.

Документ получил дополнительные надписи Permis de Conduire и Driving Licence, пишет Autonews.ru со ссылкой на водителей, получивших права в июле.

МВД России в начале месяца сообщало об этом изменении. Оно необходимо, чтобы форма водительского удостоверения соответствовала нормам международного права. Это позволит автолюбителям путешествовать с национальными правами по 80 государствам, в числе которых все страны Европы, а также Турция, Иран, ЮАР, Филиппины, Бразилия и другие.

Водительские права с надписью на трех языках выдаются уже больше года, но при этом действовал старый приказ МВД, регламентирующий бланк водительского удостоверения, теперь это противоречие устранят, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.