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Фильм дня: «Все деньги мира»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Все деньги мира» снят на основе реальных событий, когда в 1973 году был похищен внук богатейшего бизнесмена Пола Гетти.

США/Италия, 2017 год, режиссер Ридли Скотт, 18+
В ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер и Марк Уолберг
Слоган: «Заплатят все, кроме него»

Сюжет фильма построен на одном из самых громких скандалов XX века. В 1973 году преступники похитили внука Жана Пола Гетти — богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью.

Гетти отказывался платить выкуп, несмотря на все мольбы матери ребенка Гейл. В итоге 16-летний внук богача пробыл в плену преступников несколько месяцев. И чем больше семья наследника отказывалась платить выкуп, тем жестче становились условия преступников.

Фильм действительно снят по реальным событиям. Настоящий Жан Пол Гетти в течение пяти месяцев отказывался платить выкуп в сумме 17 миллионов долларов. У него на то были свои причины.

Жан Пол Гетти:

«У меня четырнадцать внуков, если сегодня я заплачу один пенни, завтра у меня будет четырнадцать похищенных внуков»

Кристофер Пламмер, сыгравший роль Гетти-старшего, был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но изначально роль была Кевина Спейси. Были отсняты все сцены с его участие, он появился в первом трейлере. Но из-за волны обвинений в сексуальных домогательствах в адрес актера его убрали из фильма, а сцены пришлось переснимать.

Актерская замена обошлась создателям фильма примерно в 10 миллионов долларов. Впрочем, Пламмер больше подходил на роль по возрасту, ведь реальному герою триллера около 80 лет, а Спейси на момент съемок было всего 58. Гримеры работали над образом актера по несколько часов в день, чтобы его «состарить», что оказалось в итоге ненужным. 


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