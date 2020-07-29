Фильм дня: «Все деньги мира»

Фильм «Все деньги мира» снят на основе реальных событий, когда
в 1973 году был похищен внук богатейшего бизнесмена Пола
Гетти.
США/Италия, 2017 год, режиссер Ридли Скотт, 18+
В ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер и Марк Уолберг
Слоган: «Заплатят все, кроме него»
Сюжет фильма построен на одном из самых громких скандалов XX
века. В 1973 году преступники похитили внука Жана Пола Гетти — богатейшего
человека мира, известного своей маниакальной скупостью.
Гетти отказывался
платить выкуп, несмотря на все мольбы матери ребенка Гейл.
Фильм действительно снят по реальным событиям. Настоящий Жан Пол Гетти в
течение пяти месяцев отказывался платить выкуп в сумме 17 миллионов долларов. У
него на то были свои причины.
«У меня четырнадцать внуков, если сегодня я заплачу один пенни, завтра у меня будет четырнадцать похищенных внуков»
Кристофер Пламмер, сыгравший роль Гетти-старшего, был
номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но изначально роль была Кевина Спейси. Были отсняты все сцены с его
участие, он появился в первом трейлере. Но из-за волны обвинений в сексуальных домогательствах в адрес актера его убрали из фильма, а сцены пришлось переснимать.
Актерская замена обошлась создателям фильма примерно в 10 миллионов долларов. Впрочем, Пламмер больше подходил на роль по возрасту, ведь реальному герою триллера около 80 лет, а Спейси на момент съемок было всего 58. Гримеры работали над образом актера по несколько часов в день, чтобы его «состарить», что оказалось в итоге ненужным.