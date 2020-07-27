Ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи

Здоровье и молодость кожи можно поддерживать, если следить за своим питанием, заявил ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла.

По его словам, восстановить организм и выглядеть моложе помогают продукты с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов. «Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — приводит РБК слова Ауйла.

Он отметил, что процесс старения помогает затормозить низкобелковая диета. При этом в свой рацион следует включить продукты с высоким содержанием клетчатки, например орехи. Также, по его мнению, полезными для организма будут яйца, овсянка, имбирь, брокколи, лосось. Но богатая железом пища, например красное мясо, может негативно отразиться на внешнем виде кожи, заключил ученый.

Ранее кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Бурляева назвала опасные диеты в условиях эпидемии COVID-19.

По ее словам, диеты, основанные на голодании и исключении основных питательных веществ, ослабляют организм и повышают риск заразиться инфекцией. Поэтому для поддержания формы в период пандемии она посоветовала следить за соответствием съеденных калорий потраченным, а также стараться разнообразить рацион.