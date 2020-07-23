Обнаружено пророчество Ванги для России на 2021 год

Пророчество болгарской предсказательницы Ванги для России на 2021 год появилось в Сети, его опубликовал популярный канал «Непознанный Мир».

Провидица предсказала для России в предстоящем году сокращение населения, от которого страна должна быстро восстановиться. Кроме этого, ее ждет противоборство с целым рядом государств, однако это «укрепит дух России».

Ванга также напророчила остальному миру «исчезновение» денежных купюр и небывалый подъем медицины, который должен дать возможность врачам исцелять людей от самых серьезных болезней.

На 2020 год Ванга предсказывала эпидемию неизвестной болезни, под которой многие толкователи ее высказываний понимают пандемию коронавируса, а также предупреждала об опасности дня «пяти двоек», в который на Землю должен был упасть метеорит.