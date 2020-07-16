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Бузова разделась ради обложки Playboy

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/buzova86/

Певица и ведущая Ольга Бузова приняла участие в откровенной фотосессии для эротического журнала Playboy. Обложку издания с одним из снимков знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографии Бузова с шоколадным загаром позирует в белых трусах, а ее майка скручена в тоненький жгут, открывающий часть груди. Playboy с фотосессией телеведущей появится в продаже на рубеже июля и августа.

«Вот она я и моя четвертая обложка для Playboy», — прокомментировала снимок звезда. Поклонники Бузовой засыпали ее комплиментами. «Невероятно женственная, сексуальная красотка», — написал один из комментаторов.

Фото: © instagram.com/buzova86

Ранее Бузова во время баттла с блогером Гусейном Гасановым выполнила непростое задание — самостоятельно обрезала волосы до короткого каре. «Сложное решение для девушки, но я смогла», — написала Бузова после стрижки.

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