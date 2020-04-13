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Ольга Бузова обрезала волосы ради победы в баттле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © buzova86 instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова во время баттла с блогером Гусейном Гасановым выполнила непростое задание — сама себе обрезала волосы до короткого каре, видео она опубликовала в Instagram.

Бузова стала участницей жесткого баттла с блогером Гусейном Гасановым, суть которого состоит в выполнении интересных и в какой-то мере сумасшедших заданий. Все действия участники выполняют в Сети. Один из заданий для Бузовой стало состричь волосы.

Бузова некоторое время собиралась с мыслями, но в итоге смогла совладать с эмоциями и состригла не менее 15 сантиметров волос.

«Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля не легко мне даются. Но я сильная, и знаю, что вы меня поддержите! Я не умею бросать начатое на полпути. Сложное решение для девушки, но я смогла», — написала Бузова после сделанной стрижки.

В заданиях баттла для Бузовой также было сжечь несколько брендовых платьев, разбить телевизор, искупаться в ванне с лапшой быстрого приготовления. Гасанова Бузова заставила помыться на автомойке, сделать депиляцию, посадить на лицо паука. 

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antibacila

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rastafaray

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bulygin-dima

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retriever

В Европе да. Испания уже на днях собралась переходить на "раздачу денег населению". Евросоюз 500 млрд...

anubis77

Как так? Ты ведь месяц назад тут дифирамбы пел американскому здравоохранению.ЦитатаПохоже план в 50 триллионов...