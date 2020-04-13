Ольга Бузова обрезала волосы ради победы в баттле

Телеведущая Ольга Бузова во время баттла с блогером Гусейном Гасановым выполнила непростое задание — сама себе обрезала волосы до короткого каре, видео она опубликовала в Instagram.

Бузова стала участницей жесткого баттла с блогером Гусейном Гасановым, суть которого состоит в выполнении интересных и в какой-то мере сумасшедших заданий. Все действия участники выполняют в Сети. Один из заданий для Бузовой стало состричь волосы.

Бузова некоторое время собиралась с мыслями, но в итоге смогла совладать с эмоциями и состригла не менее 15 сантиметров волос.

«Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля не легко мне даются. Но я сильная, и знаю, что вы меня поддержите! Я не умею бросать начатое на полпути. Сложное решение для девушки, но я смогла», — написала Бузова после сделанной стрижки.

В заданиях баттла для Бузовой также было сжечь несколько брендовых платьев, разбить телевизор, искупаться в ванне с лапшой быстрого приготовления. Гасанова Бузова заставила помыться на автомойке, сделать депиляцию, посадить на лицо паука.