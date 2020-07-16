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Путин назвал главную экономическую задачу

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Восстановление уровня занятости является главной задачей экономической политики, заявил президент Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021–2023 годы.

«Сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена»,— сказал Путин.

Глава государства отметил, что точечные меры поддержки экономики и граждан оказались правильными и предложил использовать для восстановления все инструменты, включая возможности федерального бюджета.

«Численность безработных, еще раз это подчеркну, пока остается высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около 3 миллионов человек»,— напомнил Путин ситуацию на рынке труда.

Президент также назвал «беспрецедентными» принятые меры поддержки экономики и населения. Путин отметил, что благодаря денежно-кредитной политике предыдущих лет в период пандемии Россия смогла использовать накопленные резервы для «точечных решений».

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