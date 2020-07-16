Путин назвал главную экономическую задачу

Восстановление уровня занятости является главной задачей экономической политики, заявил президент Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021–2023 годы.

«Сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена»,— сказал Путин.

Глава государства отметил, что точечные меры поддержки экономики и граждан оказались правильными и предложил использовать для восстановления все инструменты, включая возможности федерального бюджета.

«Численность безработных, еще раз это подчеркну, пока остается высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около 3 миллионов человек»,— напомнил Путин ситуацию на рынке труда.

Президент также назвал «беспрецедентными» принятые меры поддержки экономики и населения. Путин отметил, что благодаря денежно-кредитной политике предыдущих лет в период пандемии Россия смогла использовать накопленные резервы для «точечных решений».