НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ

Источник:
Sibnet.ru
476 2
Фото: © ГУ МЧС по Нижегородской области

Самолет Ан-2 упал и загорелся в Большеболдинском районе Нижегородской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 04.10 (по местному времени), в понедельник, 13 июля. Самолет АН-2 упал вблизи поселка Кистенево при проведении сельскохозяйственных работ. «В последствии произошло возгорание воздушного судна, ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями на площади 30 квадратных метров», — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПодсчитан шанс погибнуть в самолете

По информации спасателей, один человек погиб, один — госпитализирован в Большеболдинскую ЦРБ.

Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров, Ан-2 во время полета мог задеть провод, но рассматриваются и другие версии, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.

Еще по теме
Кемеровчанку не пустили на рейс из-за матов
Инспекторы ДПС показали видео с ночной погоней в Новосибирске
СК возбудил дело после разлива топлива на Таймыре
Стала известна причина смерти невесты на свадьбе
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Сафронова обвинили в государственной измене
•
Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 показали на видео
Подробности
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томский губернатор объяснил, как снимали тела в скандальном морге
Сибирь 13.07.2020 17:24
Ростелеком провел интернет в 11 деревень Хакасии и Красноярского края
Сибирь 13.07.2020 16:31
Кемеровчанку не пустили на рейс из-за матов
Сибирь 13.07.2020 16:18
Новое уголовное дело возбуждено против Анатолия Быкова
Сибирь 13.07.2020 15:44
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8452
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
6741
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6335
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
6289
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Сафронова обвинили в государственной измене
•
Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 показали на видео
Подробности
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
52
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств
34
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31