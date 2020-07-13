Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ

Самолет Ан-2 упал и загорелся в Большеболдинском районе Нижегородской области, один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 04.10 (по местному времени), в понедельник, 13 июля. Самолет АН-2 упал вблизи поселка Кистенево при проведении сельскохозяйственных работ. «В последствии произошло возгорание воздушного судна, ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями на площади 30 квадратных метров», — говорится в сообщении.

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По информации спасателей, один человек погиб, один — госпитализирован в Большеболдинскую ЦРБ.

Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров, Ан-2 во время полета мог задеть провод, но рассматриваются и другие версии, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.