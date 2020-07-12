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Врач предупредила об опасности употребления кофе в жару

Источник:
РИА Новости
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Фото: © gaggia

Любителям кофе в жаркую погоду лучше ограничить употребление этого напитка, чтобы не нанести вред организму, посоветовала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

Чашка кофе для бодрости – неизменная привычка многих россиян, но в большом количестве этот напиток может привести к обезвоживанию организма, что особенно опасно в жару.

«Строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе — ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием. Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием», – приводит РИА Новости слова Ярцевой.

Если у человека есть дополнительная физическая активность, стоит ограничить количество кофе. «Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару — еще больше», — пояснила врач.

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«Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости. Если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день», — посоветовала Ярцева.

При этом нет никакой разницы, холодный напиток употреблять, либо горячий: действующее вещество одно — это кофеин. «В каком виде — влияет только на общие ощущения. Я рекомендую пить не больше трех чашек в день. Это то количество кофе, которое человек может восполнить жидкостью и которое не способно навредить», — подчеркнула врач.



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