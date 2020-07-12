Документы онлайн: как в 2020 году поступить в вузы Новосибирска

Сфера образования из-за эпидемии коронавируса стала частично удаленной. Но впереди поступление в вузы. Как поступать в университеты Новосибирской области в условиях антивирусных ограничений? Куда и когда подавать документы? И где отслеживать результаты по зачислению в высшее учебное заведение?

В Новосибирской области приемная кампания началась с 20 июня. Поступать вчерашние школьники, как и прежде, будут по результатам ЕГЭ. Коррективы касаются другого — порядка подачи документов и проведения дополнительных вузовских испытаний.

Как подать документы?

«Документы в 2020 году можно подавать несколькими способами», — сообщил министр образования области Сергей Федорчук.

Первый способ — традиционный. Абитуриент подает документы лично при посещении вуза. Однако далеко не все высшие учебные заведения решились собирать документы таким способом. Поэтому перед подачей стоит зайти на сайт интересующего вуза или позвонить и узнать, как проходит приемная кампания.

«Второй способ — это электронная подача документов. То есть вуз создает или имеет свою информационную систему и через нее можно подать документы», — объяснил министр.

Как правило, на сайтах вузов в разделе «абитуриентам/поступающим» указана информация о том, можно ли подать документы и заявления онлайн и как это сделать.

Третий способ — через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте «Госуслуги». Однако пока в России только 53 вуза предоставляют возможность подачи документов через этот сервис. В Новосибирске только один — НГТУ.

Как пояснил Федорчук, если сервис положительно зарекомендует себя в этом году, то его утвердят на будущее для всех вузов России.

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Четвертый способ подачи документов — заказным письмом по почте. Комплект документов нужно отправлять письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и с уведомлением о вручении. Но в этом случае нужно внимательно отнестись к срокам, чтобы письмо не опоздало.

«Окончательная дата приема документов – 18 августа, завершение кампании — 31 августа. Старт обучения – 1 сентября. ЕГЭ проходит до 1 августа и еще две с половиной недели абитуриенты могут подать документы. Мы ориентируем и вузы, и родителей, что относиться нужно спокойно, что все всё успеют, ажиотажа не будет», — резюмировал министр.

В вузах Новосибирска в 2020 году создано 41 389 тысяч мест, 13 520 из них —бюджетные. Если говорить о бюджетных местах по России — это около 400 тысяч мест на 700 тысяч выпускников.

Как пройдут испытания в вузах?

После завершения этапа ЕГЭ в вузах начнется этап вступительных испытаний. В 2020 году он пройдет дистанционно. Исключение сделано только для учебных заведений, готовящих кадры в сферах безопасности и обороны государства и спортивного воспитания.

Так, например, НГУ проведет вступительные испытания на онлайн-платформе университета. С помощью системы прокторинга будет осуществляться идентификация личности абитуриента, видео- и аудиозапись рабочего места экзаменующегося на протяжении всего периода выполнения заданий, а также оценка уровня доверия к результатам вступительного испытания.

Пошаговую инструкцию для сдачи вступительных отправят на e-mail абитуриента, указанный при регистрации в Личном кабинете.

Узнать о предстоящих по той или иной специальности вузовских экзаменах можно в разделах "Абитуриенту, поступающему" на сайтах образовательных учреждений, либо задать вопрос приемной комиссии также на сайте вуза или по телефону.

Где смотреть результаты поступления?

В новосибирских вузах традиционно востребованы среди студентов естественно-научные и инженерные специальности, отметил председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа, президент НГТУ Николай Пустовой.

Он сообщил, что схема поступления, например, в НГТУ практически не изменилась. Но дистанционная подача и прием документов все-таки предусматривают некоторые отличия.

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На всех этапах подачи документов и прохождения вступительных испытаний вуз будет публиковать ранжированные списки: подавших документы, выдержавших испытания, а также формы заявлений о согласии на зачисление и приказы о зачислении.

Эти списки нужно отслеживать обязательно, подчеркнул Пустовой.

«Каждая приемная комиссия проводит электронную консультацию. Задавайте вопросы, звоните. Но ведите себя спокойно. Все будет нормально и будет все, как в прошлом году», — успокоил он абитуриентов.

Перечень документов для поступления в вуз

Полный перечень необходимых документов обязательно нужно узнавать в интересующем учебном заведении. Но обычно это стандартный набор:

Паспорт

Аттестат о среднем общем образовании

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения

Две фотографии поступающего

Документы, подтверждающие особые права, если они дают преимущества при поступлении

Сведения об инвалидности или ограничениях по здоровью, если нужно обеспечить особые условия для сдачи экзамена

Медицинская справка формы 086/у

Согласие на обработку персональных данных

На этапе подачи документов онлайн предоставляются отсканированные копии, по почте — заверенные (нужно уточнять в вузах, что заверять обязательно). Зачисленным абитуриентам предоставлять оригиналы документов в 2020 году можно не сразу, как раньше, а в течение всего учебного года.

Чего делать нельзя?

Как и раньше можно подать документы в пять вузов по трем направлениям (специальностям). А вот чего не стоит делать, так это пытаться отдать документы в большее количество высших учебных заведений.

«Имейте в виду, что это все отслеживается в информационной системе (Федеральная информационная система — ФИС ГИА и Приема). Не лукавьте с целью обмануть государство», — предупредил Пустовой.

Система, которой пользуются все образовательные учреждения, отслеживает в том числе и то, куда один абитуриент подает документы. Если выпускник подал документы в шестой вуз, ФИС ГИА выдаст ошибку при попытке сотрудников учебного учреждения зарегистрировать документы в шестой раз.