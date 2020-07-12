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Документы онлайн: как в 2020 году поступить в вузы Новосибирска

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Сфера образования из-за эпидемии коронавируса стала частично удаленной. Но впереди поступление в вузы. Как поступать в университеты Новосибирской области в условиях антивирусных ограничений? Куда и когда подавать документы? И где отслеживать результаты по зачислению в высшее учебное заведение?

В Новосибирской области приемная кампания началась с 20 июня. Поступать вчерашние школьники, как и прежде, будут по результатам ЕГЭ. Коррективы касаются другого — порядка подачи документов и проведения дополнительных вузовских испытаний. 

Как подать документы?

«Документы в 2020 году можно подавать несколькими способами», — сообщил министр образования области Сергей Федорчук.

Первый способ — традиционный. Абитуриент подает документы лично при посещении вуза. Однако далеко не все высшие учебные заведения решились собирать документы таким способом. Поэтому перед подачей стоит зайти на сайт интересующего вуза или позвонить и узнать, как проходит приемная кампания.

«Второй способ — это электронная подача документов. То есть вуз создает или имеет свою информационную систему и через нее можно подать документы», — объяснил министр.

Как правило, на сайтах вузов в разделе «абитуриентам/поступающим» указана информация о том, можно ли подать документы и заявления онлайн и как это сделать.

Третий способ — через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте «Госуслуги». Однако пока в России только 53 вуза предоставляют возможность подачи документов через этот сервис. В Новосибирске только один — НГТУ. 

Как пояснил Федорчук,  если сервис положительно зарекомендует себя в этом году, то его утвердят на будущее для всех вузов России.

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Четвертый способ подачи документов — заказным письмом по почте. Комплект документов нужно отправлять письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и с уведомлением о вручении. Но в этом случае нужно внимательно отнестись к срокам, чтобы письмо не опоздало.

«Окончательная дата приема документов – 18 августа, завершение кампании — 31 августа. Старт обучения – 1 сентября. ЕГЭ проходит до 1 августа и еще две с половиной недели абитуриенты могут подать документы. Мы ориентируем и вузы, и родителей, что относиться нужно спокойно, что все всё успеют, ажиотажа не будет», — резюмировал министр.

В вузах Новосибирска в 2020 году создано 41 389 тысяч мест, 13 520 из них —бюджетные. Если говорить о бюджетных местах по России — это около 400 тысяч мест на 700 тысяч выпускников.

Как пройдут испытания в вузах?

После завершения этапа ЕГЭ в вузах начнется этап вступительных испытаний. В 2020 году он пройдет дистанционно. Исключение сделано только для учебных заведений, готовящих кадры в сферах безопасности и обороны государства и спортивного воспитания.

Так, например, НГУ проведет вступительные испытания на онлайн-платформе университета. С помощью системы прокторинга будет осуществляться идентификация личности абитуриента, видео- и аудиозапись рабочего места экзаменующегося на протяжении всего периода выполнения заданий, а также оценка уровня доверия к результатам вступительного испытания. 

Пошаговую инструкцию для сдачи вступительных отправят на e-mail абитуриента, указанный при регистрации в Личном кабинете.

Узнать о предстоящих по той или иной специальности вузовских экзаменах можно в разделах "Абитуриенту, поступающему" на сайтах образовательных учреждений, либо задать вопрос приемной комиссии также на сайте вуза или по телефону.

Где смотреть результаты поступления?

В новосибирских вузах традиционно востребованы среди студентов естественно-научные и инженерные специальности, отметил председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа, президент НГТУ Николай Пустовой.

Он сообщил, что схема поступления, например, в НГТУ практически не изменилась. Но дистанционная подача и прием документов все-таки предусматривают некоторые отличия. 

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На всех этапах подачи документов и прохождения вступительных испытаний вуз будет публиковать ранжированные списки: подавших документы, выдержавших испытания, а также формы заявлений о согласии на зачисление и приказы о зачислении. 

Эти списки нужно отслеживать обязательно, подчеркнул Пустовой. 

«Каждая приемная комиссия проводит электронную консультацию. Задавайте вопросы, звоните. Но ведите себя спокойно. Все будет нормально и будет все, как в прошлом году», — успокоил он абитуриентов.


Перечень документов для поступления в вуз

Полный перечень необходимых документов обязательно нужно узнавать в интересующем учебном заведении. Но обычно это стандартный набор:

  • Паспорт
  • Аттестат о среднем общем образовании
  • Документы, подтверждающие индивидуальные достижения
  • Две фотографии поступающего
  • Документы, подтверждающие особые права, если они дают преимущества при поступлении
  • Сведения об инвалидности или ограничениях по здоровью, если нужно обеспечить особые условия для сдачи экзамена
  • Медицинская справка формы 086/у
  • Согласие на обработку персональных данных

На этапе подачи документов онлайн предоставляются отсканированные копии, по почте — заверенные (нужно уточнять в вузах, что заверять обязательно). Зачисленным абитуриентам предоставлять оригиналы документов в 2020 году можно не сразу, как раньше, а в течение всего учебного года.

Чего делать нельзя?

Как и раньше можно подать документы в пять вузов по трем направлениям (специальностям). А вот чего не стоит делать, так это пытаться отдать документы в большее количество высших учебных заведений.

«Имейте в виду, что это все отслеживается в информационной системе (Федеральная информационная система — ФИС ГИА и Приема). Не лукавьте с целью обмануть государство», — предупредил Пустовой.

Система, которой пользуются все образовательные учреждения, отслеживает в том числе и то, куда один абитуриент подает документы. Если выпускник  подал документы в шестой вуз, ФИС ГИА выдаст ошибку при попытке сотрудников учебного учреждения зарегистрировать документы в шестой раз.

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