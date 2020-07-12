Документы онлайн: как в 2020 году поступить в вузы Новосибирска

Сфера образования из-за эпидемии коронавируса стала частично удаленной. Но впереди поступление в вузы. Как поступать в университеты Новосибирской области в условиях антивирусных ограничений? Куда и когда подавать документы? И где отслеживать результаты по зачислению в высшее учебное заведение?
В Новосибирской области приемная кампания началась с 20 июня. Поступать вчерашние школьники, как и прежде, будут по результатам ЕГЭ. Коррективы касаются другого — порядка подачи документов и проведения дополнительных вузовских испытаний.
Как подать документы?
«Документы в 2020 году можно подавать несколькими способами», — сообщил министр образования области Сергей Федорчук.
Первый способ — традиционный. Абитуриент подает документы лично при посещении вуза. Однако далеко не все высшие учебные заведения решились собирать документы таким способом. Поэтому перед подачей стоит зайти на сайт интересующего вуза или позвонить и узнать, как проходит приемная кампания.
«Второй способ — это электронная подача документов. То есть вуз создает или имеет свою информационную систему и через нее можно подать документы», — объяснил министр.
Как правило, на сайтах вузов в разделе «абитуриентам/поступающим» указана информация о том, можно ли подать документы и заявления онлайн и как это сделать.
Третий способ — через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте «Госуслуги». Однако пока в России только 53 вуза предоставляют возможность подачи документов через этот сервис. В Новосибирске только один — НГТУ.
Как пояснил Федорчук, если сервис положительно зарекомендует себя в этом году, то его утвердят на будущее для всех вузов России.
Четвертый способ подачи документов — заказным письмом по почте. Комплект документов нужно отправлять письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и с уведомлением о вручении. Но в этом случае нужно внимательно отнестись к срокам, чтобы письмо не опоздало.
«Окончательная дата приема документов – 18 августа, завершение кампании — 31 августа. Старт обучения – 1 сентября. ЕГЭ проходит до 1 августа и еще две с половиной недели абитуриенты могут подать документы. Мы ориентируем и вузы, и родителей, что относиться нужно спокойно, что все всё успеют, ажиотажа не будет», — резюмировал министр.
В вузах Новосибирска в 2020 году создано 41 389 тысяч мест, 13 520 из них —бюджетные. Если говорить о бюджетных местах по России — это около 400 тысяч мест на 700 тысяч выпускников.
Как пройдут испытания в вузах?
После завершения этапа ЕГЭ в вузах начнется этап вступительных испытаний. В 2020 году он пройдет дистанционно. Исключение сделано только для учебных заведений, готовящих кадры в сферах безопасности и обороны государства и спортивного воспитания.
Так, например, НГУ проведет вступительные испытания на онлайн-платформе университета. С помощью системы прокторинга будет осуществляться идентификация личности абитуриента, видео- и аудиозапись рабочего места экзаменующегося на протяжении всего периода выполнения заданий, а также оценка уровня доверия к результатам вступительного испытания.
Пошаговую инструкцию для сдачи вступительных отправят на e-mail абитуриента, указанный при регистрации в Личном кабинете.
Узнать о предстоящих по той или иной специальности вузовских экзаменах можно в разделах "Абитуриенту, поступающему" на сайтах образовательных учреждений, либо задать вопрос приемной комиссии также на сайте вуза или по телефону.
Где смотреть результаты поступления?
В новосибирских вузах традиционно востребованы среди студентов естественно-научные и инженерные специальности, отметил председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа, президент НГТУ Николай Пустовой.
Он сообщил, что схема поступления, например, в НГТУ практически не изменилась. Но дистанционная подача и прием документов все-таки предусматривают некоторые отличия.
На всех этапах подачи документов и прохождения вступительных испытаний вуз будет публиковать ранжированные списки: подавших документы, выдержавших испытания, а также формы заявлений о согласии на зачисление и приказы о зачислении.
Эти списки нужно отслеживать обязательно, подчеркнул Пустовой.
«Каждая приемная комиссия проводит электронную консультацию. Задавайте вопросы, звоните. Но ведите себя спокойно. Все будет нормально и будет все, как в прошлом году», — успокоил он абитуриентов.
Перечень документов для поступления в вуз
Полный перечень необходимых документов обязательно нужно узнавать в интересующем учебном заведении. Но обычно это стандартный набор:
- Паспорт
- Аттестат о среднем общем образовании
- Документы, подтверждающие индивидуальные достижения
- Две фотографии поступающего
- Документы, подтверждающие особые права, если они дают преимущества при поступлении
- Сведения об инвалидности или ограничениях по здоровью, если нужно обеспечить особые условия для сдачи экзамена
- Медицинская справка формы 086/у
- Согласие на обработку персональных данных
На этапе подачи документов онлайн предоставляются отсканированные копии, по почте — заверенные (нужно уточнять в вузах, что заверять обязательно). Зачисленным абитуриентам предоставлять оригиналы документов в 2020 году можно не сразу, как раньше, а в течение всего учебного года.
Чего делать нельзя?
Как и раньше можно подать документы в пять вузов по трем направлениям (специальностям). А вот чего не стоит делать, так это пытаться отдать документы в большее количество высших учебных заведений.
«Имейте в виду, что это все отслеживается в информационной системе (Федеральная информационная система — ФИС ГИА и Приема). Не лукавьте с целью обмануть государство», — предупредил Пустовой.
Система, которой пользуются все образовательные учреждения, отслеживает в том числе и то, куда один абитуриент подает документы. Если выпускник подал документы в шестой вуз, ФИС ГИА выдаст ошибку при попытке сотрудников учебного учреждения зарегистрировать документы в шестой раз.