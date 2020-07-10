Россияне назвали самые ужасные качества коллег

Участники опроса назвали худшие качества коллег — лицемерие, интриганство и неуважение к чужому труду, сообщается в исследовании сервиса подбора персонала Работа.ру.

В опросе, проведенном в июле, приняли участие более 4,2 тысячи пользователей сервиса из всех регионов страны. Респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответа.

«На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — его выбрали 40% опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34% респондентов отметили этот вариант ответа», — цитируетРИА Новости исследование Работы.ру.

На третьем месте самых раздражающих качеств, по мнению 33% жителей России, расположилось неуважительное отношение к чужому труду. Кроме того, 32% респондентов выделили непрофессионализм, а замыкает первую пятерку антирейтинга безответственность — ее указали 23% опрошенных.

Респондентов меньше раздражает конфликтность, лень, узость кругозора, непунктуальность, плохие манеры и вредные привычки.