Ёлка похвасталась званием певицы десятилетия

Ёлка стала певицей десятилетия по версии музыкального портала TopHit, об этом она сообщила в Instagram, опубликовав фото с наградой.

«Я хвастаюсь редко, но это тот случаи, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста. Сколько бы во мне не было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людеи», — написала Ёлка вInstagram.

Также Ёлка поблагодарила свой лейбл, назвав его настоящей семьей. В Velvet Music входит десяток артистов, среди которых Владимир Пресняков, Мари Краимбрери, группа «Винтаж».