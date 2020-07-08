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Ёлка похвасталась званием певицы десятилетия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © elkasinger instagram.com/elkasinger

Ёлка стала певицей десятилетия по версии музыкального портала TopHit, об этом она сообщила в Instagram, опубликовав фото с наградой.

«Я хвастаюсь редко, но это тот случаи, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста. Сколько бы во мне не было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людеи», — написала Ёлка вInstagram.

Также Ёлка поблагодарила свой лейбл, назвав его настоящей семьей. В Velvet Music входит десяток артистов, среди которых Владимир Пресняков, Мари Краимбрери, группа «Винтаж».  


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DYNAMO7294

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Saw77

опять обещания...а конкретно какие меры по борьбе с бедностью реально реализованы?

physx

Это у них доходы повышаются, только вот толку нет от слова вообще!

Alhazred

Снова тут кто-то бубнит из альтернативной реальности)))