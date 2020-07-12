Участники «Dance Революции» объединятся в пары для полуфинала

Участники танцевального проекта «Dance Революция» в новом выпуске объединятся в дуэты, чтобы побороться за финал, сообщает пресс-служба Первого канала.

В полуфинальном выпуске лучшие участники проекта объединятся в пары. Им предстоит создать новый номер вместе с хореографами проекта. Во время репетиций наставники помогут им советами, а потом проголосуют и оставят в проекте только один коллектив или участника из пары.

Уникальность проекта «Dance Революция» в съемке по технологии 360 градусов. 128 камер, направленных на участника, фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления.

Наставники шоу: певица Вера Брежнева, хореограф и актриса Алла Сигалова и артист балета, хореограф, педагог Сергей Полунин.

Полуфинал проекта «Dance Революция» покажут 12 июля в 22.00 на Первом канале.