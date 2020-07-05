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Эксперт перечислил опасные для автомобилистов «глупости»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Открыть дверь машины не глядя, не проверить давление в шинах и расслабленно расположиться за рулем — такие «глупости», совершаемые автомобилистами, могут привести к серьезным последствиям, высказался автоэксперт Илья Пименов.

«Капот заворачивается на лобовое стекло, разбивая его, заодно деформируя стойки стекла и переднюю часть крыши. Но самое страшное, что он мгновенно перекрывает вам обзор», — пишет Пименов в журнале «За рулем» о первой «глупости» — о не до конца закрытом капоте.

Водители открывают двери автомобилей, не глядя на поток машин, или не замечают, что едут с незакрытой дверью, а это может спровоцировать ДТП. «В результате как минимум вырванная дверь. А максимум лучше не представлять», — отмечает эксперт.

Следующая глупость — не включать ближний свет в темное время суток или забыть выключить дальний перед встречными машинами. «К чему это может привести? В первом случае вы не заметите вовремя препятствие на дороге, пешехода или животное, во втором — ослепите другого водителя», — предостерегает специалист.

Некоторые водители не проверяют затяжку колеса, и «скачущее по дороге колесо от легковушки может причинить большой вред». Проверку надо проводить через 100 километров пробега.

Еще одна ошибка — не следить за давлением в шинах. Сниженное или слишком высокое давление ведут к разрушению шины и потере управления. В идеале его надо проверять перед каждой поездкой.

Наконец, многие водители неправильно сидят за рулем, например, высовывая руку в окно, они не учитывают, что ситуация на дороге может измениться за секунду. «Шанс уцелеть куда выше, когда вы сидите правильно, и все ваши конечности в машине, а не снаружи», — отметил Пименов.

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