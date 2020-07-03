Путин пошутил по поводу флага ЛГБТ на посольстве США

Президент Владимир Путин прокомментировал появление радужного флага на здании посольства США в Москве, отметив, что в России никого не ограничивают из-за сексуальной ориентации или других признаков

«Ну и ладно... Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Ну не страшно, мы же много раз говорили на этот счет. И у нас позиция понятная. Я считаю, много раз об этом говорил, и хочу еще раз подчеркнуть: в России не было, нет и не будет — не будет — ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам»,— приводит «Коммерсантъ» слов Путина.

При этом он отметил, что в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. «Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним, и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо. Вот мы против чего»,— заявил президент.

Радужный флаг, символизирующий ЛГБТ-сообщество, появился на здании посольств США в Москве 25. Дипломаты сообщили в Facebok, что «посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ» во время празднования дня этого флага. Позднее, 27 июля, такой же флаг вывесило посольство Великобритании.

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На встрече с президентом представитель общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова также попросила поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе.

Она заявила, что на рекламных щитах «вывешивают радужные, красивые цвета». «Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженное, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу, который вывешивался на данном посольстве», — заявила госпожа Лахова.