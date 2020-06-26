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Робот впервые сыграет главную роль в фильме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Inventions World

Робот с искусственным интеллектом Эрика сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике «b», сообщил продюсер проект. Это первый подобный случай в истории кинематографа.

Фильм «b» расскажет об ученом, который занимается экспериментами с человеческой ДНК. Он понимает, что его работы принесут больше зла, чем пользы, и помогает созданному им работу сбежать из лаборатории.

«В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа», — цитирует The Hollywood Reporter продюсера проекта Сэма Хозе.

Бюджет ленты составит 70 миллионов долларов. Исполнители «человеческих» ролей и режиссер пока не выбраны. Съемки картины начнутся в 2021 году в Европе, но некоторые сцены с Эрикой уже были отсняты в 2019 году в Японии.

Эрика — это андроид, созданный японскими учеными Хироши Ишигуро и Кохей Огава. Она обладает внешностью 23-летней девушки, имеет живую мимику и способна реагировать на человеческие эмоции.

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

лачинов

Их возмущение совершенно понятно. Они привыкли считать эту халявную прибыль своей, и делиться не хотят.Непонятно...