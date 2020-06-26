Робот впервые сыграет главную роль в фильме

Робот с искусственным интеллектом Эрика сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике «b», сообщил продюсер проект. Это первый подобный случай в истории кинематографа.

Фильм «b» расскажет об ученом, который занимается экспериментами с человеческой ДНК. Он понимает, что его работы принесут больше зла, чем пользы, и помогает созданному им работу сбежать из лаборатории.

«В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа», — цитирует The Hollywood Reporter продюсера проекта Сэма Хозе.

Бюджет ленты составит 70 миллионов долларов. Исполнители «человеческих» ролей и режиссер пока не выбраны. Съемки картины начнутся в 2021 году в Европе, но некоторые сцены с Эрикой уже были отсняты в 2019 году в Японии.

Эрика — это андроид, созданный японскими учеными Хироши Ишигуро и Кохей Огава. Она обладает внешностью 23-летней девушки, имеет живую мимику и способна реагировать на человеческие эмоции.