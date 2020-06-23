Ученые заявили о риске превращения Байкала в мутную лужу

Микробиологическая катастрофа происходит на Байкале, и чистейшее озеро скоро может превратиться в мутную лужу, сообщили ученые Лимнологического института СО РАН.

Байкал стремительно теряет прозрачность из-за массового вымирания губок. Эти создания фильтруют воду, но если они исчезнут, их ничто не сможет заменить.

«Это некроз, когда происходит частичное или полное отмирание тела губки. Этот тип заболевания у нас встречается практически везде и со всеми видами, которые мы в Байкале видим», — цитирует Рен ТВ научного сотрудника Лимнологического института СО РАН Ольгу Майкову.

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Маленькая губка диаметром до пяти сантиметров способна профильтровывать до 20 литров воды. Если они вымрут, то в ближайшие годы Байкал потеряет свою прозрачность и станет мутным. А место губок займут другие организмы, более приспособленные к жизни в таких условиях.

Если 10 лет назад вымирание фиксировали только в отдельных местах, то сейчас это явление повсеместно. По всему Байкалу под водой образуются поля мертвых губок, которые уже не способны делать озеро самым чистым на планете.