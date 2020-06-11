Развитие иммунитета к коронавирусу изучат в трех регионах России

Специалисты Роспотребнадзора исследуют на территории трех пилотных регионов оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения, сообщает пресс-служба ведомства.

Сероэпидемиологическое исследование планируется провести в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов, говорится в сообщении.

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В соответствии с протоколом в исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп (18 — 29 лет, 30 — 39 лет, 40 — 49 лет, 50 — 59 лет, 60 — 69 лет, 70 лет и старше).

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые будут получены в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснили в Роспотребнадзоре.