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Землетрясение произошло на дне Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Землетрясение с эпицентром в акватории озера Байкал зарегистрировали в понедельник. Энергетический класс подземного толчка — 11, сообщил Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 5.51 по местному времени (0.51 мск). Координаты — 53,51 градуса северной широты 108,14 восточной долготы. Энергетический класс подземного толчка —11. 

Фото: © скриншот со страницы Байкальского филиала ЕГС РАН

По информации геофизической службы сила толчка в эпицентре составляла пять баллов. Прибрежные районы — Максимиха, Горячинск, Турка, Усть-Баргузин в Бурятии и Онгурен в Иркутской области также ощутили землетрясение. Там сила подземного толчка составила три балла.

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