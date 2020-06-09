Дочь Ефремова выразила разочарование в отце

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария, узнав о смерти пострадавшего в ДТП из-за ее отца, выразила в нем разочарование, написав об этом в Instagram.

Анна Мария Ефремова написала в Stories, что глубоко разочарована в отце. «Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», — написала она.

Также девушка планирует в ближайшее время связаться с родственниками погибшего, чтобы оказать какую-либо помощь. По информации СМИ, у погибшего 57-летнего Сергея Захарова остались двое детей, жена и пожилая мать.