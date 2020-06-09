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АвтоВАЗ начал тесты для выпуска нового Renault Clio

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Renault

АвтоВАЗ тестирует Renault Clio нового поколения, производство модели могут наладить в Тольятти.

Два автомобиля Renault Clio засняли на территории научно-технического центра АвтоВАЗа — фото опубликовал паблик AvtoVAZ News. По данным их источника, машины уже прошли тесты в климатической установке

Renault Clio в течение двух лет может встать на производственную линию B0, где сейчас выпускают Renault Logan, Sandero, а также Lada Largus и Xray.

Хетчбэк Clio создан на более современной платформе CMF-B, на которую могут перевести будущие модели Lada и Renault для российского рынка.

Длина нового Renault Clio составляет 4048, ширина — 1798, а высота — 1440 миллиметров. Это на 14 миллиметров короче, 66 миллиметров шире и 30 миллиметров ниже машины предыдущей генерации соответственно. Объем багажника вырос с 300 до 391 литра.

На европейском рынке хетчбэк доступен с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 65 до 130 лошадиных сил. В 2022 году Renault обещает выпустить версию с гибридной силовой установкой.

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