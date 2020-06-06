Названы причины нашествия шелкопряда в Сибири

Причинами нашествия шелкопряда в Сибири могли стать прошлогодние пожары и засушливая весна, рассказали эксперты.

Ранее специалисты выявили очаги массового размножения шелкопряда после обследования леса в Якутии, было обнаружено 30-40 шелкопрядов на квадратный метр, что является критической нормой, пишет РИА Новости.

Вспышка этого года может быть связана с теплой погодой в азиатской части нашей страны на протяжении нескольких последних лет, что приводит к переходу на однолетний цикл развития у шелкопряда, предполагают ученые.

Гусеницы обычно зимуют дважды, но в теплые года развитие может ускоряться. Кроме этого, пожары уничтожают естественных врагов сибирского шелкопряда — энтомофагов, обитающих в подстилке

Крупномасштабные вспышки массового размножения шелкопряда приводят к значительным изменениям структуры таежных лесов, разрушению древостоев и смене лесных формаций. Он уничтожает хвойные леса, предпочитая пихту и ель.

Сибирский шелкопряд распространен в пределах Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов, на севере ареал вредоносного вида доходит до Якутии.