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Определена дата начала кастингов на шоу «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Создатели проекта «Голос» на персов канале начнут отбирать новых участников на шоу с 1 июля, сообщила пресс-служба Первого канала.

Сейчас уже открыт прием анкет будущих кандидатов. 1 июля приемная комиссия пригласит в телецентр «Останкино» самых ярких претендентов из числа тех, кто успеет подать заявки на участие в конкурсе.

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Сейчас рассматриваются сразу две возрастные категории участников — для обычного «Голоса» и для «Голоса 60+».

Кастинги в «Останкино» пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, актуальных на тот момент. Вокалисты, успешно преодолевшие стадию кастингов, будут допущены к участию в «Слепых прослушиваниях».

Даты съемок и состав наставников новых сезонов проектов «Голос» и «Голос 60+» будут объявлены позже.

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Топ комментариев

Иркут 69

Торопится наш обнуленный.... 😕

Grossmeister38rus

Бойкот ! В это фарсе не стоит участвовать

Иркут 69

Увы, этот фарс не предполагает наличие участников. Чисто теоретически это "всероссийское голосование"...

Lava Lava

Ты не за Владимира Владимировича, ты За 20 миллионов нищих, За 150 долларов МРОТ, За то что-бы в 21 веке...

slavaynin

хорошо,а то я уже переживать начал.