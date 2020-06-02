Определена дата начала кастингов на шоу «Голос»

Создатели проекта «Голос» на персов канале начнут отбирать новых участников на шоу с 1 июля, сообщила пресс-служба Первого канала.

Сейчас уже открыт прием анкет будущих кандидатов. 1 июля приемная комиссия пригласит в телецентр «Останкино» самых ярких претендентов из числа тех, кто успеет подать заявки на участие в конкурсе.

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Сейчас рассматриваются сразу две возрастные категории участников — для обычного «Голоса» и для «Голоса 60+».

Кастинги в «Останкино» пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, актуальных на тот момент. Вокалисты, успешно преодолевшие стадию кастингов, будут допущены к участию в «Слепых прослушиваниях».

Даты съемок и состав наставников новых сезонов проектов «Голос» и «Голос 60+» будут объявлены позже.