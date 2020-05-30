Подсчитаны траты России на борьбу с коронавирусом

Россия потратит на борьбу с распространением коронавируса около 500 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«На борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено где-то порядка 500 миллиардов рублей», — сказал министр журналистам на конференции в Уфе.

По словам Мурашко, такая сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи. В нее входят затраты на перепрофилирование больниц, закрытие вопросов по заработной плате.

Ранее стало известно, что российское правительство зарезервировало в бюджете на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом 1,4 триллиона рублей.