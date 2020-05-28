Долговая нагрузка россиян установила рекорд

Уровень долговой нагрузки домохозяйств на 1 апреля 2020 года достиг исторического максимума, свидетельствует обзор Банка России. Он составляет 10,9%, цифра рассчитывается как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу домохозяйства.

Долговая нагрузка населения планомерно растет с середины 2017 года, отмечает регулятор. В четвертом квартале 2019 года 23% российских заемщиков отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода.

Регулятор отмечает, что увеличение долговой нагрузки происходило за счет необеспеченного кредитования и создавало потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам.

Считается, что высокая долговая нагрузка граждан является одной из основных уязвимостей финансового сектора. При этом в статистике учитывается все трудоспособное население страны, а не только должники банков.