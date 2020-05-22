Видео о стрижке травы ножницами в Новосибирске оказалось постановкой

Видео, где люди в форме МЧС России подстригают траву маникюрными ножницами якобы пр приказу руководства, оказалось постановкой, сообщил представитель пресс-службы ведомства.

«По факту появления в Сети видео, где пожарные Новосибирской области стригут газон ножницами, отмечаем, что данное видео является постановочным, по данному факту организована служебная проверка», — цитирует RT в своем телегам-канале представителя пресс-службы.

По словам представителя МЧС по новосибирской области, вся техника и оборудование для хозяйственных работ в части, где сняли видео, есть. А траву «ножницами резали ровно 2,5 минуты — сколько длится видеоролик».

Видеоролик появился в Сети в пятницу, на кадрах заметно, что люди в форме МЧС, стригут траву ножницами. За кадром автор ролика комментирует: «Произошел вопрос: как нам косить траву? Начальник части сказал, что приезжала комиссия и сказала, что маникюрными ножницами».