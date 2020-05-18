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Создатели «Мстителей: Финал» показали альтернативные титры

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели самого масштабного блокбастера современности показали, как могли выглядеть итоговые титра фильма «Мстители: Финал», завершившего третью фазу киновселенной Marvel.

Рассказ о создании финальных титров картины, ставшей самой кассовой в истории кинематографа, опубликовала лаборатория дизайна Perception. Создатели рассказали, как проходила работа дизайнеров, о возникающих идеях. Кроме того, показали материал, не вошедший в финальную версию.

Лаборатории предложила несколько вариантов. Они хотели отметить актеров, вложивших столько труда в создании киноэпопеи на протяжении нескольких лет. Особенно это касается оригинальной шестерки мстителей.

Победила идея, в которой каждый актер расположен спереди и по центру, в то время как кадры их выступления проецируются поверх них. К ней добавили инициативу главы Marvel Кевина Файги, предложившего разместить подпись каждого актера на кадрах с его персонажем.

В итоге финальные тиры для фильма, подытожившего 22 предыдущих картины, получили собственный уникальный дизайн.

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