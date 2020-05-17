Российских военных научат маскировать технику под сугробы

Холдинг «Росэлектроника» разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники противником в три-четыре раза, сообщила пресс-служба компании.

«Предприятие-разработчик — ЦКБ РМ (входит в «Росэлектронику») — готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия», — рассказали РИА Новости в холдинге.

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Материал, как отметили в «Росэлектронике», долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.

Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5%: то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.