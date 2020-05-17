Объявлено место проведения «Евровидение-2021»

Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды) в концертном зале Ahoy.

65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. 18 марта ЕВС принял решение отменить конкурс в этом году из-за коронавируса. Вместо финала смотра в субботу вещатели показали специальное шоу «Европа зажигает свет» с участием конкурсантов разных лет.

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«И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру», — показали вещатели на шоу «Европа зажигает свет» ролик с логотипом «Песенный конкурс Евровидение. Роттердам-2021».

По информации ТАСС, что 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в «Евровидении-2020», будут представлять свои страны в 2021 году. Кто отправится в Роттердам следующей весной от России — пока не известно. В 2020 году Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno.