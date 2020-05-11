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Новый клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран

Источник:
Sibnet.ru
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Клип на песню «Hypnodancer» группы Little Big, вышедший 8 мая, стал лидером на YouTube сразу в 26 странах, сообщила группа в официальном Instagram-аккаунте.

«Клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран! Спасибо всем за поддержку», — говорится в сообщении.

Сюжет клипа развивается в нескольких казино. Музыканты в образе игроков грабят заведение за заведением, гипнотизируя танцем всех посетителей и охранников. Все идет хорошо, пока грабители не встречают таких же аферистов за одним карточным столом.

Среди стран, где «Hypnodancer» закрепился в трендах YouTube — Латвия, Украина, Эстония, Австрия, Германия, Финляндия, Италия, Бельгия, Норвегия. В России клип за три дня собрал более 14 миллионов просмотров.

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