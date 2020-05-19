Как удалить монтажную пену с ламината. ВИДЕО

Монтажная пена во время ремонта нередко попадает на ламинат или паркет. Оттереть ее бывает трудно. Мастер показал на видео, как удалить застывшую пену с паркета или ламината, чтобы не повредить поверхность.

«Прежде чем удалять пену, нужно знать, чем покрыт паркет или ламинат. Разные типы финишного покрытия имеют разную устойчивость к химическим, агрессивным веществам. В зависимости от финишного покрытия насколько успешно удаление пятна», — предупредил автор канала «Мастер Полезнов».

Сначала застывшую на полу пену он снимал стамеской, а затем оставшиеся под ней пятна оттирал аптечным демиксидом или в трудных случаях ацетоном. Но чтобы проверить как димексид или ацетон действуют на финишное покрытие, лучше сначала сделать тест в незаметном месте.