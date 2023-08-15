Барные стулья — популярный вариант для небольших квартир. Их покупают в комплекте со стойкой, что позволяет зонировать пространство, отделяя кухню от гостиной. Как выбрать барный стул и что нужно учитывать при поиске такой мебели.

Габариты

Барный стул отличается от стандартного высотой. Но она тоже может быть правильной или неправильной, поэтому, выбирая, необходимо сверять высоту ножек со стойкой и собственным ростом. Тогда сидеть на барном стуле будет комфортно.

Между столешницей и сиденьем должно быть расстояние в 30 сантиметров. Это обязательное условие, чтобы можно было сидеть с прямой спиной и опорой на локти. Таким образом, чтобы вычислить правильную высоту барного стула, нужно знать параметры стойки. Поэтому этот предмет обстановки кухни выбирают первым.

В каталогах магазинов большинство моделей стульев высотой 75-78 сантиметров.

В маленьких квартирах зачастую приходится устанавливать более низкие столы с высотой до 90 сантиметров. К ним придется приобрести полубарные стулья. Их высота в пределах 60 сантиметров.

Но есть и более высокие стойки — 120+ сантиметров. Они выглядят броско, но выбирать к ним мебель крайне тяжело: подходящих вариантов под дизайн может не быть, тогда придется делать их на заказ. Это стоит учитывать при проектировании обеденной зоны.

Еще одна часть барного стула — подножка. Между ней и сиденьем должно оставаться пространство в 45 сантиметров.

Если планируется часто сидеть за стойкой, например, использовать ее как рабочий стол, то стоит выбрать модели с регулировкой высоты сиденья и подножки. Они позволят удобно разместить за столом людям разного роста.

Бытует мнение, что барные стулья менее удобные, чем обычные. Это связано как раз с габаритами. У большинства из них ширина сиденья 35-40 сантиметров. Этого достаточного для стройных людей, более плотным может быть некомфортно. Однако в магазинах найдутся модели с шириной в 45 сантиметров.

Виды конструкции

Это самый важный момент, с которым придется определиться. Помимо стандартных, знакомых по барам, высоких табуретов, есть множество других моделей. Некоторые из них больше напоминают удобные кресла. Но выбирая их, нужно понимать: чем затейливее дизайн, тем больше места займет такая мебель.

Классический табурет — простой и оптимальный вариант для малогабаритных квартир. Главное достоинство — экономия пространства. Он спокойно ждет своего места под стойкой и не загромождает кухню, а во время приема пищи или прихода гостей — выдвигается. Минусы тоже есть — сидеть на нем долго не очень удобно.

Барный стул с полноценной спинкой — полная противоположность предыдущему типу. Это комфортный способ сидеть в течение нескольких часов. Если спинка эргономичная, то можно полноценно работать на нем. Минусы — требует много пространства.

С полуспинкой — обычно она доходит до середины поясницы. Это компромиссный вариант, но не самый удачный. Облокотиться на нее нельзя.

С подлокотниками и спинкой — это полноценное кресло, на котором можно расположиться со всем возможным удобством. Нередко такие барные стулья имеют мягкую обивку, что делает их стильными, пусть и не особо подходящими для кухни. Недостатки очевидны: занимает много места и подходит только для больших помещений.

Складные — предназначены для тех, кто любит принимать дома гостей, но имеет не самую большую кухню. Они обладают складным механизмом, за счет чего их можно свернуть в плоскость и хранить в другом месте. Могут также иметь мягкое сиденье и спинку, но почти всегда без подлокотников.

Виды опоры

Опора — основа барного стула. Чем она прочнее, тем надежнее, устойчивее и лучше стоит на полу эта мебель. Тут есть несколько вариантов.

Стандартный — одна нога. Это самый простой тип опоры барного стула. Разумнее выбирать те, у которых эта нога максимально широкая. Они самые устойчивые. Еще одно преимущество такого варианта — возможность регулировки по высоте. В других опорах ее реализуют крайне редко. А ведь такой механизм делает использование удобнее — можно варьировать высоту в зависимости от роста сидящего человека.

Две опоры — один из самых неустойчивых типов конструкции. Как правило, две ноги изгибаются, образуя геометрический узор. Выглядит интересно в плане дизайна, но очень непрактично.

Три опоры — компромиссная конструкция, выбирать стоит, только предварительно протестировав. Даже самый небольшой зазор или разница в высотах приведет к печальным последствиям.

Четыре опоры — скучно, но практично. Такие барные стулья максимально устойчивые. Это безусловный плюс, минус — они почти всегда выглядят более громоздкими и требуют лишнего пространства. Также они плохо смотрятся в малогабаритных кухнях.

Другие элементы

Спинка и подлокотники. Их наличие делает процесс сидения комфортнее и позволяет разгрузить спину. Правда, лишает барные стулья присущей им легкости, за которую эту мебель в основном и любят.

Имеет смысл выбирать модели, у которых длина спинки не менее 30 сантиметров. В противном случае от нее не будет толку.

Сиденье. Если вспомнить классическую меблировку баров, то самая распространенная форма сиденья в них — круг. Это стандартная форма, которая не слишком удобна для постоянно использования. Гораздо лучше выбирать овальные или квадратные. Сиденье может вращаться, это выглядит интересно, но такая мебель чаще ломаются и с них легче упасть.

Подножка. Сидеть с ногами, которые не могут найти опоры, попросту неудобно. Хотя есть и такие барные стулья, но вряд ли стоит их рекомендовать. В идеальном виде подножка должна регулироваться по высоте, так людям разного роста будет комфортно ею пользоваться.

Виды материала

Обычно материал выбирают исходя из дизайна, который должен сочетаться с общим стилем кухни. Но нужно заранее понимать все плюсы и минусы каждого варианта.

Дерево — нестареющая классика в мебели, самый нейтральный и базовый материал, который вряд ли когда-то сможет выйти из моды. К его достоинствам стоит отнести максимальную сочетаемость. Дерево впишется в интерьер в стиле лофт, прованс, сканди и в какой угодно другой, кроме разве что хай-тека. Основной минус древесины как материала для мебели — цена.

Хорошие плотные сорта вроде бука или дуба стоят дорого. А дешевые, вроде сосны, не рекомендуют использовать на кухне. Еще нужно учитывать, что дизайнерские барные стулья из дерева редко имеют механизм регулировки по высоте, а это серьезный минус в плане комфорта.

Металл — выбор для тех, кто предпочитает мебель на века. Конструкции из стали способны служить всю жизнь и можно рассчитывать передать их в наследство своим детям. Стоят они также недешево, особенно кованные. Но настоящий недостаток у них в другом — очень большом весе. В домах с детьми это не лучшая мебель.

Ротанг — плетение в интерьере сейчас на пике популярности, как и модный эко-стиль. Но вся конструкция целиком из этого материала не выполняется. Обычно есть каркас из металла или дерева. В любом случае это интересный материал, который стоит рассмотреть. Из минусов — недолговечность по сравнению с другими вариантами.

Акрил, пластик и поликарбонат — современный и недорогой способ обставить кухню. Несмотря на низкую цену, а может как раз благодаря ей, дизайнеры любят использовать этот материал для воплощения нестандартных задумок. К минусам можно отнести недолгий срок службы, их очень легко повредить и поцарапать.

Обивка

Самая комфортная мебель — с мягким сиденьем. В качестве наполнителя повсеместно используют два материала: специальный гель и пенополиуретан, второй вариант дешевле.

Из чего может быть обивка:

Текстиль — самый популярный и недорогой вариант. К тому же тканевую обивку легко подобрать под дизайн кухни. Обычно используют цвета, которые уже есть в текстильном оформлении, например, в шторах. Плюсов у тканевой обивки много, а глобальный минус один — непрактичность. Текстиль активно впитывает запахи и его легко запачкать. Чтобы не потратить состояние на химчистку или часто менять мебель, лучше взять съемные чехлы.

Натуральная кожа — надежный и простой в уходе материал. Мебель с нею легко чистится и служит долго. Минусы — цена и требовательность к дизайну.

Кожзам — его современные варианты внешне выглядят почти как натуральная кожа, а стоят дешевле. Но у него почти всегда есть проблемы с воздухообменом, то есть сидеть на нем летом жарко. К тому же прочность у него ниже и поцарапать этот материал намного легче.

Стиль

С этого почти всегда начинается выбор мебели. Барные стулья покупают в последнюю очередь, когда остальной интерьер уже готов. Проще всего обставлять ими отдельную кухню, меньше деталей нужно будет согласовывать. Сложнее — кухню-гостиную или квартиру-студию.

Скандинавский тип интерьера — подойдут деревянные барные стулья с белым сиденьем и лаконичным оформлением. Вместо обивки лучше выбрать съемные чехлы или накладки на сиденье.

Классический — модели из дерева, элегантно смотрятся резные и искусственно состаренные. Сюда впишутся массивные и громоздкие стулья со спинкой, подлокотниками и сиденьем.

Лофт — стулья из металла и дерева, либо классические барные, либо с намеком на индустриальный стиль.

Кантри и прованс — подойдут плетеные модели из ротанга или дерева.

Модерн и минимализм — акриловые и пластиковые стулья контрастных цветов и нестандартной конструкции.