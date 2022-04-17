Трубы в квартире: где граница ответственности жильцов и УК?

Трубы водоснабжения и канализации в многоквартирном доме частично принадлежат собственникам жилья, а частично относятся к общедомовому имуществу. Но где именно разграничивается ответственность? Этот вопрос нередко становится причиной споров и конфликтов, особенно, если произошла авария и есть имущественный ущерб.

Многие считают, что за все трубы в квартире отвечает УК, ну или до счетчиков. Это не так. Счетчики воды, как правило, размещаются уже в зоне ответственности жильцов и не относятся к общедомовому имуществу (УК отвечает только за него).

«Признак общедомового имущества — данный объект обслуживает более одной квартиры. Например, батарея без запирающих устройств (кранов), если вы ее срежете, вы затопите всех и система отопления перестанет работать. (Такая) батарея — часть системы отопления и общедомового имущества», — прокомментировал председатель координационного совета общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков.

Что касается труб горячего и холодного водоснабжения, границей балансовой принадлежности между собственником и эксплуатирующей организацией является первый запорный кран на отвороте от стояка. То есть, кран, перекрывающий поступление воды в конкретную квартиру. Само запирающее устройство (кран) также общедомовое имущество.

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Таким образом, стояки холодной и горячей воды до первого крана — общее имущество на балансовой ответственности УК, а ответвления после крана — уже ответственность собственника квартиры.

С канализацией похожее разделение. Унитаз принадлежит собственнику квартиры, а тройник, которым он подключается к системе — часть общедомового имущества.

Это регулируется пунктом 5 Постановления Правительства РФ № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».

«Иное по поводу ответственности за имущество в договоре с УК прописано быть не может. УК не вправе ухудшать положение жильцов, перекладывая на них свою ответственность за содержание общедомового имущества», — прокомментировала Sibnet.ru доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Кто отвечает за счетчики?

«Оснащение жилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого помещения», — говорится в Постановлении Правительства РФ № 354.

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Но опломбирует счетчики УК, то есть подтверждает, что они исправные.

«Если счетчик вышел из строя, то следует сразу об этом сообщить УК, запомнить последние цифры на нем. Если еще есть гарантия, то лучше обратиться к продавцу, требовать ремонта или замены прибора», — посоветовала Васильева.

Но если же владелец квартиры сам виноват в поломке, то он должен будет самостоятельно установить новый счетчик за свой счет. А затем вызвать специалиста из УК для опломбирования.

Кто чинит и оплачивает ущерб?

«Если с общедомовым имуществом случилась поломка, управляющая компания должна его чинить. За счет тарифа, в который включено содержание и текущий ремонт этого общего имущества», — сказала эксперт.

Брать плату с собственника квартиры (на территории которой случилась протечка) за починку общего стояка, который относится к балансовой принадлежности УК, по закону нельзя.

Если человек затопил соседей по причине выхода из строя общедомовых труб, то ответственность, по сути, несет управляющая компания. УК должна провести ремонт и возместить ущерб соседям, которых затопили, так как потоп произошел по ее вине.

«Если соседей затопили из-за того, что вышли из строя трубы уже владельца квартиры, то ремонт, как и компенсация затопленным соседям, происходит за его счет», — заключила Васильева.